Новый урожай мухоморов - 2022г

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О компании

Предлагаем Вам купить сушёные пантерные и красные мухоморы, а также лечебные травы. Собранные в экологически чистых районах Алтайского края. Это глухие хвойные леса более чем в полусотне километров до ближайшего города. 

У нас отличные скидки и выгодные цены для постоянных покупателей, а так же бесплатная доставка при заказе от 5000 руб.!

Каталог товаров

товар месяца
Мухомор пантерный 50г.

Мухомор пантерный 50г.

5 000 ₽ 3 000 ₽ / шт
в наличии

новинка
Мухомор пантерный отборный 50г.

Мухомор пантерный отборный 50г.

7 500 ₽ 5 000 ₽ / шт
в наличии

новинка
Мухомор пантерный ViP 50г.

Мухомор пантерный ViP 50г.

7 000 ₽ 5 000 ₽ / шт
нет в наличии

ограниченная серия
Мухомор красный 50г.

Мухомор красный 50г.

3 000 ₽ 1 800 ₽ / шт
в наличии

новинка
Мухоморы красные + пантерные 50г.

Мухоморы красные + пантерные 50г.

3 500 ₽ 2 800 ₽ / шт
в наличии

хит
Мухомор красный 100г.

Мухомор красный 100г.

6 000 ₽ 3 300 ₽ / шт
нет в наличии

хит
Мухомор красный в капсулах - Standart

Мухомор красный в капсулах - Standart

3 000 ₽ 1 800 ₽ / шт
в наличии

новинка
Мухомор в капсулах - Mix

Мухомор в капсулах - Mix

3 500 ₽ 2 500 ₽ / шт
нет в наличии

новинка
Масло Мацис премиум 25мл.

Масло Мацис премиум 25мл.

5 000 ₽ 3 500 ₽ / шт
в наличии

товар месяца
Ежевик гребенчатый 100г.

Ежевик гребенчатый 100г.

1 700 ₽ 750 ₽ / шт
нет в наличии

Экстракт ежевика гребенчатого 10:1

Экстракт ежевика гребенчатого 10:1

1 950 ₽ 1 200 ₽ / шт
нет в наличии

товар дня
Султан чай 50г.

Султан чай 50г.

400 ₽ 250 ₽ / шт
в наличии

новинка
Мака перуанская 100г.

Мака перуанская 100г.

1 200 ₽ 550 ₽ / шт
нет в наличии

товар недели
Кордицепс 50г.

Кордицепс 50г.

950 ₽ 550 ₽ / шт
в наличии

хит
Иван чай (кипрей) 50г.

Иван чай (кипрей) 50г.

400 ₽ 250 ₽ / шт
в наличии

Иван-чай гранулированный 100г.

Иван-чай гранулированный 100г.

275 ₽ 200 ₽ / шт
нет в наличии

ограниченная серия
Саган Дайля 50г.

Саган Дайля 50г.

650 ₽ 450 ₽ / шт
в наличии

Иван-чай с Саган-Дайля 100г.

Иван-чай с Саган-Дайля 100г.

500 ₽ 250 ₽ / шт
нет в наличии

новинка
Гинкго билоба

Гинкго билоба

500 ₽ 350 ₽ / шт
нет в наличии

новинка
Агарик бразильский 50г.

Агарик бразильский 50г.

850 ₽ 550 ₽ / шт
в наличии

новинка
Эврикома 100г.

Эврикома 100г.

1 450 ₽ 900 ₽ / шт
в наличии

Экстракт Рейши 50г.

Экстракт Рейши 50г.

750 ₽ 600 ₽ / шт
в наличии

Мухомор красный вязаный 1шт.

Мухомор красный вязаный 1шт.

950 ₽ 500 ₽ / шт
в наличии

новинка
Весы для микродозинга

Весы для микродозинга

900 ₽ 500 ₽ / шт
нет в наличии

новинка
Ложка деревянная

Ложка деревянная

299 ₽ 250 ₽ / шт
нет в наличии

новинка
Носки - красный мухомор

Носки - красный мухомор

399 ₽ 250 ₽ / шт
нет в наличии

новинка
Носки - женские &quot;Творю что хочу&quot;

Носки - женские "Творю что хочу"

399 ₽ 200 ₽ / шт
нет в наличии

новинка
Носки - мужские &quot;На своей волне&quot;

Носки - мужские "На своей волне"

399 ₽ 200 ₽ / шт
нет в наличии

новинка
Ширш Египетский 10г.

Ширш Египетский 10г.

990 ₽ 350 ₽ / шт
нет в наличии

Пало Санто 30г

Пало Санто 30г

500 ₽ 300 ₽ / шт
нет в наличии

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Новинка! Масло Мациса!


Масло мациса - является мощным стимулятором, эйфориатом и психоделиком. Не вызывает привыкания и не является наркотическим средством. Продажа, покупка, пересылка, получение и употребление является абсолютно законным.

Масло добывается из плодов мускатниковых деревьев - свежего мациса (красная оболочка между ядром(орехом) и мясистой части плода) - самой дорогой части плода, содержащей в себе до 15% чистого масла, без вредных примесей.

Один флакон содержит в себе выжимку 25мл масла, флакон рассчитан на десять эффективных дозировок - одного флакона хватает в среднем на 2-3 месяца.

Инфо

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Продуктивный сбор мухоморов

Мухомор красный



Почему съедобные грибы такие блеклые, как мое отражение в зеркале? То ли дело пестрые мухоморы, к которым так и тянется рука.

Свекровь, знатная грибница, на днях авторитетно сказала: «Открой чакры. Лопай все, что понравилось». В глазах второсортной сплетницы бесы отплясывали непристойные танцы без нижнего белья. Она уже мысленно провожала меня на небеса.

Всегда поражало предвзятое отношение свекрови к единственной невестке. Недавно на новоселье она явилась со свекром на плече. То ли она его крепко побила по дороге, то ли он успел смыться и напиться. Мама мужа аккуратно швырнула супруга на половичок перед дверью и отправилась осматривать место предстоящей битвы.

При виде посудомоечной машины свекровь потеряла дар речи. Выход из шока сопровождался фразой: «А вот мы в молодости на речке посуду мыли. Песочком сковородки отдраивали». Над стиральной машиной женщина разрыдалась: «Та же речка. Я, молодая и красивая, бельем по камушку хрясь-хрясь. Грязь и отваливалась».

Воспоминания о речке переставали быть томными. К тому же мой муж от стыда спрятался за котом, а тот — за плинтусом. Мультиварку к речке никак не отнесешь. Я злорадно ждала продолжения автобиографии. Рано радовалась. Практически родная тетка закатила глаза и изрекла: «Бывало, что речка бурлит. Теплая-теплая, как парное молоко. Еду в ней разогревали».

Водная стихия достала даже моего молчаливого мужа, и он храбро прорычал: «Мама, ты это не того этого. Чтоб для того, надо это!». И тут же улетел на половичок к папе. Оставалось внимание свекрови перевести на ее любимые грибы. А то мой половичок третьей туши из враждующего клана не перенесет. Руки для расправы чесались неимоверно. Бурлила я, как та речка, где бельем по камушку хрясь-хрясь.

Пока мужчины проводили досуг на половичке, я потянула свекровь к машине. Не так давно ласточка-красавица была взята в кредит. При виде иномарки тетка онемела и пыталась найти аналогию с речкой. В багажник ее запихивать не стала, и вскоре мы оказались в лесу.

На немой вопрос свекрови пришлось ответить: «Да не убивать привезла. Научите грибы собирать». Женщина долго вертела перед моим носом бледной поганкой и показывала, как ее отличить от съедобного гриба. Наконец-то я увидела мухоморы. Какие красавцы!

Где-то читала, что при варке в течение пары часов мухоморы становятся безопасной пищей. В багажник весело полетели целые пригоршни ценного трофея. Свекровь молчала, но одобрительно кивала. По дороге домой она спросила: «Сама же есть будешь? Ты ж жадная, не поделишься». После моего подтверждения тетка почему-то заулыбалась.

Вонь от варки мухоморов стояла неимоверная. Восхитительный запах заставил свекра с мужем уползти с половичка. Через три часа термической обработки ядовитые грибы были похожи на болотную слизь. Свекровь рядом радостно щебетала раскормленной вороной: «Хозяюшка ты моя. На ночь съешь две тарелки. И одну утром. Наверное».

Мухоморы были готовы. Муж с папой унеслись забивать «козла». Свекровь резко засобиралась домой. Ей в руки был торжественно вручен пищевой контейнер: «Кушайте на здоровье, мама. Завтра идем за поганками!».

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Вопросы и ответы


Часто задаваемые вопросы.


  • Мухоморы не запрещены?

Мухоморы не запрещены, они полностью легальны.


  • Как подобрать дозировку?

Рекомендуем купить весы электронные ювелирные (с их помощью дозировки будут точнее). Попробуйте начать мдм* с 0.5г утром и 0.5 перед сном.


  • Почему клонит спать, после мдм мухомора?

Первая возможная причина - организм пытается набрать силы, вам нужно выспаться. Вторая возможная причина - превышена дозировка мдм. Попробуйте уменьшить на четверть или на половину той массы, которую съели.


  • Можно ли давать детям мухомор?

Мы не рекомендуем употреблять мухоморы несовершеннолетним детям. В любом виде.


  • Как употреблять мухоморы?

Как вам удобней. В шляпках, в порошке, в капсулах. Отмерьте свою дозировку мухомора:

В шляпках - можно просто разжевать и проглотить, запивая обильно водой. 

В порошке - высыпать в стакан, залить водой комнатной тепературы, размешать, выпить.

В капсулах - Выпить капсулу и запить обильно водой.


  • В чём разница мухомора в капсулах и мухомора в шляпках?

Разница только в способе употреблении. Если вас не устраивает вкус гриба или нет времени перемалывать, то для вас удобной будет мухомор в капсулах.


  • Ни разу не пробовал мухоморы, можно-ли сразу с пантерного начать курс?

Можно начать сразу с пантерного. Но мы советуем, всё таки пройти мини курс** красного мухомора. 


  • Как хранить мухоморы/капсулы?

При комнатной температуре в тёмном месте или в холодильнике на нижней полке.


  • Если попросят сдать анализы, что покажет?

Запрещённых веществ тест не покажет. Мухомор полностью легален на территории РФ и стран СНГ


  • Слышал про трип мухоморный, подскажите сколько требуется мдм для трипа?

Ни сколько! Мы против мухоморных трипов. Этот гриб не для кайфа. Даже если вы решитесь, ничего хорошего от этого, вы не получите. Наш ресурс Gribpanter.ru снимает с себя ответственность за употребление мухоморов. Мы рекомендуем не более 1г. красного мухомора в сутки!


  • to be continued...



*МДМ - Микродозинг мухомора

**Мини курс - От 3-х до 7-ми дней

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