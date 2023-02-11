О компании









Почему съедобные грибы такие блеклые, как мое отражение в зеркале? То ли дело пестрые мухоморы, к которым так и тянется рука.

Свекровь, знатная грибница, на днях авторитетно сказала: «Открой чакры. Лопай все, что понравилось». В глазах второсортной сплетницы бесы отплясывали непристойные танцы без нижнего белья. Она уже мысленно провожала меня на небеса.

Всегда поражало предвзятое отношение свекрови к единственной невестке. Недавно на новоселье она явилась со свекром на плече. То ли она его крепко побила по дороге, то ли он успел смыться и напиться. Мама мужа аккуратно швырнула супруга на половичок перед дверью и отправилась осматривать место предстоящей битвы.

При виде посудомоечной машины свекровь потеряла дар речи. Выход из шока сопровождался фразой: «А вот мы в молодости на речке посуду мыли. Песочком сковородки отдраивали». Над стиральной машиной женщина разрыдалась: «Та же речка. Я, молодая и красивая, бельем по камушку хрясь-хрясь. Грязь и отваливалась».

Воспоминания о речке переставали быть томными. К тому же мой муж от стыда спрятался за котом, а тот — за плинтусом. Мультиварку к речке никак не отнесешь. Я злорадно ждала продолжения автобиографии. Рано радовалась. Практически родная тетка закатила глаза и изрекла: «Бывало, что речка бурлит. Теплая-теплая, как парное молоко. Еду в ней разогревали».

Водная стихия достала даже моего молчаливого мужа, и он храбро прорычал: «Мама, ты это не того этого. Чтоб для того, надо это!». И тут же улетел на половичок к папе. Оставалось внимание свекрови перевести на ее любимые грибы. А то мой половичок третьей туши из враждующего клана не перенесет. Руки для расправы чесались неимоверно. Бурлила я, как та речка, где бельем по камушку хрясь-хрясь.

Пока мужчины проводили досуг на половичке, я потянула свекровь к машине. Не так давно ласточка-красавица была взята в кредит. При виде иномарки тетка онемела и пыталась найти аналогию с речкой. В багажник ее запихивать не стала, и вскоре мы оказались в лесу.

На немой вопрос свекрови пришлось ответить: «Да не убивать привезла. Научите грибы собирать». Женщина долго вертела перед моим носом бледной поганкой и показывала, как ее отличить от съедобного гриба. Наконец-то я увидела мухоморы. Какие красавцы!

Где-то читала, что при варке в течение пары часов мухоморы становятся безопасной пищей. В багажник весело полетели целые пригоршни ценного трофея. Свекровь молчала, но одобрительно кивала. По дороге домой она спросила: «Сама же есть будешь? Ты ж жадная, не поделишься». После моего подтверждения тетка почему-то заулыбалась.

Вонь от варки мухоморов стояла неимоверная. Восхитительный запах заставил свекра с мужем уползти с половичка. Через три часа термической обработки ядовитые грибы были похожи на болотную слизь. Свекровь рядом радостно щебетала раскормленной вороной: «Хозяюшка ты моя. На ночь съешь две тарелки. И одну утром. Наверное».

Мухоморы были готовы. Муж с папой унеслись забивать «козла». Свекровь резко засобиралась домой. Ей в руки был торжественно вручен пищевой контейнер: «Кушайте на здоровье, мама. Завтра идем за поганками!».